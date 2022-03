Viele bieten Zimmer für Schutzsuchende

An der Info-Hotline, die die Stadt am Mittwoch freigeschaltet hat, bieten viele Privatleute Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine an. Die Stadt bittet hier wegen der Flut von Telefonaten um eine veränderte Kontaktaufnahme.

Die Welle der Hilfsbereitschaft der münsterischen Bevölkerung für die Notleidenden in der Ukraine und für die Geflüchteten reist nicht ab. An der städtischen Info-Hotline „Hilfe für die Ukraine“ (0251/492-5560), die am Mittwochmorgen freigeschaltet wurde, steht seitdem das Telefon nicht mehr still.

Viele wollen privaten Wohnraum für Geflüchtete melden. Die Stadt bittet allerdings um Kontaktaufnahme hierfür ab sofort nur noch über die Mailadresse sozialdienstfuerfluechtlinge@stadt-muenster.de. „Sollten sich entsprechende Bedarfe ergeben, wird sich das Sozialamt zurückmelden.“

Stadt hat FAQ-Liste erstellt

Aktuell stehe der Stadt ausreichend Wohnraum für geflüchtete Menschen aus der Ukraine zur Verfügung. Sollten zu einem späteren Zeitpunkt Unterbringungskapazitäten benötigt werden, werde die Stadt dazu informieren.

Wegen der Flut an Fragen von Bürgern zu Hilfsangeboten hat die Stadt jetzt eine FAQ-Liste erstellt, die Antworten auf die häufigsten Fragen liefert. Etwa: „Muss ich etwas beachten, wenn ich Menschen bei mir mitwohnen lasse?“. Wer Wohneigentum hat, muss laut Stadt nichts beachten, Mieter müssten vorher indes die Zustimmung ihres Vermieters einholen. Diese Zustimmung müsse der Stadt aber nicht vorgelegt werden.

Netzwerk Elinor

Wer genügend Raum bieten kann, aber die Kosten für den Lebensunterhalt der Geflüchteten nicht aufbringen kann, erhält in diesem Fall Unterstützung durch das Sozialamt. Zudem könne in diesem Fall ein Leistungsantrag nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gestellt werden.

Die Stadt verweist bezüglich der Vermittlung freier Übernachtungsplätze an Geflüchtete aus der Ukraine zudem an das nichtstädtische Netzwerk Elinor („Gastfreundschaft Ukraine“).

Video "Private Hilfe für die Ukraine: Wie geht man es richtig an?" in Kooperation mit dem WDR: