Viele neue Spielmöglichkeiten entstehen

Im Quartier Berg Fidel beginnen die Arbeiten an einem Spielplatz. Dort soll viele Neu und alles besser werden, während der Arbeiten kommt es allerdings zu Einschränkungen.

Bauarbeiten in der Grünanlage „Begegnungsraum Berg Fidel“ starten

Die Grünfläche in Berg Fidel wird neu gestaltet.

In der Grünanlage „Begegnungsraum Berg Fidel“ und auf dem angrenzenden Spielplatz „Pictoriusstraße“ beginnen in der kommenden Woche die Arbeiten für die Neugestaltung. Das Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit hat laut Mitteilung der Stadt unter anderem Sitzplätze und eine zentrale Sandspielfläche geplant. Die Grünanlage ist während der Bauphase nur eingeschränkt nutzbar. Der angrenzende öffentliche Parkplatz wird als Baustellenzufahrt und Lagerfläche benötigt und deshalb in Teilbereichen ebenfalls gesperrt.

Ab Juni sollen Grünanlage und Spielplatz voraussichtlich fertig sein. Lieferengpässe oder ungünstige Witterungsverhältnisse könnten jedoch den Bau verzögern, so die Stadtverwaltung.

Prägendes Element der Grünanlage mit Spielplatz aus dem Jahr 1980 war bisher eine Pergola mit 63 hohen Betonpfeilern und einer kassettenartigen, zum Teil überdachten und mit Blauregen berankten Holzkonstruktion. 2019 mussten die in die Jahre gekommenen Holzelemente abgebaut werden. Das war Anlass, ein Sanierungskonzept für die gesamte Anlage zu entwickeln. Ergebnis zahlreicher Gespräche im Herbst 2019 war, dass vor allem die Bedürfnisse und Nutzungsansprüche von Familien mit kleineren Kindern, der Bewohnerinnen und Bewohner des angrenzenden Altenheims „Haus Simeon“ und der Nutzer vor Ort im Fokus stehen sollen. Im Mai 2021 beschloss die Bezirksvertretung Münster-Hiltrup die Sanierungspläne.

Kinderwunsch wird erfüllt

Die Pergola soll deutlich reduzierter und filigraner gestaltet werden. Sie wird zum Teil mit Holzlamellen ausgestattet, damit die neuen Sitzbereiche auch im Sommer Schatten bieten. Rund um die Pergola blühen künftig Zierkirschen. Sträucher, Gräser und Stauden in den neuen Beeten sind so geplant, dass sich Duft und Farben im Lauf der Jahreszeiten verändern. „Sie geben der Grünanlage ein lebendiges und vielseitiges Erscheinungsbild“, sagt Jörg Hoffmann, Fachstellenleiter Neubau im Grünflächenamt.

Vielfältig werden sollen auch die Spielmöglichkeiten: Es entstehe eine neue, zentrale Sandfläche mit Korbnestschaukel, Wipptier, Karussell und Spielhaus mit Sandspielpodest. Mit der neuen Wasser-Matschanlage erfülle sich ein großer Wunsch der Kinder, so die Stadt. Bei der Umgestaltung werden 22 Bäume neu gepflanzt.