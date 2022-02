Viele Corona-Tote in Pflegeheimen in Münster

In jüngster Zeit sind in Münster viele Menschen in Pflegeheimen gestorben. Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer (kl. Bild) berichtet, dass die Betroffenen unter teils schweren Vorerkrankungen litten.

Rund 20.000 Münsteraner haben in den vergangenen vier Wochen Bekanntschaft mit Omikron gemacht – und nicht bei allen war die Infektion so harmlos wie eigentlich zu erwarten. Dem milden Verlauf zu Trotz, der der Virusvariante nachgesagt wird, sind in Münster in den vergangenen Tagen und Wochen ungewöhnlich viele Menschen an und mit Covid gestorben – allein in den vergangnen vier Wochen waren es 30 Todesfälle, davon drei am vergangenen Montag.