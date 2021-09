Viele Münsteraner wünschen sich einen Regierungswechsel

Das Interesse an der Bundestagswahl ist diesmal besonders stark. In Münster spricht schon die Tatsache dafür, dass die Direktkandidatinnen und -kandidaten mehr Münsteranern bekannt sind, als bei früheren Bundestagswahlen. Das liegt im Fall von Svenja Schulze auch an ihrer Prominenz als amtierende Bundesumweltministerin, aber nicht nur. Schulze, so sagen fast 80 Prozent der Münsteraner, sei ihnen bekannt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch