Vielstimmige Wortakrobaten in der Friedenskapelle

Die münsterische A-Capella-Gruppe 6-Zylinder ist am Wochenende zwei mal in der Friedenskapelle in Münster aufgetreten. Mit einer Mischung aus Humor, Stimmgewalt und Münsterland-Parodie begeisterten sie das Publikum. Doch zwischenzeitlich klangen auch ernste Töne hindurch.

Am Ende ist der Applaus der Zuschauer in der Friedenskapelle so laut und anhaltend, dass die 6-Zylinder direkt zwei Zugaben anhängen. Nicht nur daran merkt man den fünf Herren im gesetzten Alter an, dass sie Lust haben, endlich wieder zu singen – und nach Monaten der Corona-Pause ihr neues Programm „Alles konisch“ zu präsentieren.

Die A-Cappella-Band aus Münster glänzt bei ihrem Heimspiel mit den von ihnen humoristisch umgeschriebenen Songs. Wunderbare Wortspiele ziehen sich durch den Abend, etwa als aus dem Gute-Laune-Hit „Walking on Sunshine“ „Alles aus Sandstein“ wird, eine Ode an des Münsterländers liebstes Baumaterial. Oder wenn statt des „Griechischen Weins“ von Udo Jürgens plötzlich „Frankfurter Kranz, Buttercreme und Mandelsplitter“ besungen werden – und der auch als Schauspieler grandios auftretende Roland Busch (Tenor) sich später daran erinnert, dass irgendwas mit Griechenland im Original vorkommt, und dann griechischen Joghurt lobpreist.

Ikonisch wirkt der Auftritt des Ur-Münsterländers Karl-Heinz Holkenbrink alias Thomas Michaelis (Bariton), der mit Gummistiefeln und grauem Mantel bekleidet über die schwierige Suche nach der Liebe als Landwirt singt.

6-Zylinder können auch ernst

Immer wieder untermalen die fünf Männer ihre Stücke mit kleinen schauspielerischen Einlagen, etwa als sie, angeführt von Winne Voget (Bariton/Bass), über das Leben in einer „Männer-WG“ singen und dabei synchron die Bühne bespielen.

Karl-Heinz Holkenbrink alias Thomas Michaelis (M.) begeistert das Publikum durch sein landwirtschaftlich geprägtes Liebesleben. Foto: Joel Hunold

Doch die 6-Zylinder beweisen auch, dass sie nicht nur herumblödeln, sondern auch ernste Töne anstimmen können: Hochpolitisch und aktuell wird es, als Jos Gerritschen nach vorne tritt und mit seiner wohlklingenden Baritonstimme mit „No Sanctuary Here“ von Chris Jones ein Lied über Flüchtlinge und Migration anstimmt.

Gerritschens Stücke begeistern allgemein, zum Beispiel als er mit den anderen „Rolling in the Deep“ von Adele singt und durch die gemeinsame Stimmgewalt beinahe jene der Soulsängerin in den Schatten stellt. Da stört es im Nachhinein kaum noch, dass zu Beginn des Abends die fünf Sänger tontechnisch noch nicht perfekt aufeinander abgestimmt waren.

Beat-Box-Einlagen begeistern

Bei klassischen, harmonischen A-Cappella-Stücken wie dem fröhlich klingenden „The Way to Your Heart“ von Soulsister beweisen die 6-Zylinder erneut die große Breite ihres stimmlichen Repertoires. Melancholischer und emotionaler wird die Stimmung beim Folk-Song „Shower the People“ von James Taylor aus den 70ern.

Grandiose Einstiege in die Lieder liefert immer wieder Hendrik Leidreiter (Bass) mit fast schon nach Hip-Hop klingenden Beat-Box-Einlagen – ein rundum gelungener Auftritt.