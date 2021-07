Vier Neuinfektionen in Münster registriert

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle ist in Münster am Dienstag leicht angestiegen. Im Vergleich zum Vortag wurden vier Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Die Inzidenz blieb unverändert.

Aktuell sind 30 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Im Vergleich zum Vortag hat es nach Angaben der Stadt vier Neuinfektionen und zwei Gesundmeldungen gegeben. Am Montag waren 28 Menschen nachweislich infiziert.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Münster bislang 8212 Corona-Fälle bestätigt. 8061 Menschen haben die Infektion mittlerweile wieder überstanden. Die Zahl der Todesfälle blieb am Dienstag weiter unverändert: 121 Menschen in Münster sind bislang an oder mit Corona gestorben.

Mehr als 221.000 Münsteraner erstgeimpft

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich am Dienstag nicht verändert. Das Robert-Koch-Institut meldete weiterhin einen Wert von 4,8. Inzwischen sind mehr als 221.000 Münsteranerinnen und Münsteraner erstgeimpft. Davon sind rund 167.000 vollständig immunisiert.

In den Krankenhäusern in Münster muss aktuell ein Covid-19-Patient auf einer Intensivstation behandelt werden.