Vier Personen bei Unfall auf A 1 schwer verletzt

Schwerer Unfall am Ostermontag: Ein voll besetzter Kleinwagen ist am Abend von der Fahrbahn der Autobahn 1 abgekommen und über die Leitplanke geschleudert. Dabei ist eine Person eingeklemmt worden.

Bei einem Unfall am Montagabend auf der A 1 wurden vier Personen schwer verletzt.

Vier Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Montagabend gegen 21 Uhr auf der Autobahn 1 in Höhe der Rastanlage Münsterland-West in Fahrtrichtung Dortmund. Aus noch ungeklärter Ursache war ein vollbesetzter Kleinwagen aus dem Kreis Coesfeld von der Fahrbahn abgekommen und rechts über die Leitplanke geschleudert.

Frau eingeklemmt

Drei Insassen, darunter ein kleines Kind, konnten sich aus dem quer liegenden Wagen befreien, eine eingeklemmte Frau musste mit schwerem hydraulischen Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Auch zwei Ersthelfer wurden von den Rettungskräften vor Ort betreut. Alle vier Verletzten wurden mit Rettungswagen in Münsteraner Krankenhäuser gebracht.

Rückstau

Neben der Berufsfeuerwehr mit dem Rüstzug und mehreren Rettungswagen waren auch die Löschzüge Roxel und Nienberge aktiv. Während des Einsatzes, der Bergung und der Unfallaufnahme war die A 1 in Richtung Dortmund für mehr als eine Stunde komplett gesperrt, es bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern.