Vier weitere Corona-Todesfälle in Münster

In Münster hat es vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Nach Angaben der Stadt sind eine 84-jährige Frau und ein 84-jähriger Mann im Krankenhaus mit Covid-19 gestorben. Zwei Männer im Alter von 95 und 90 Jahren sind in Seniorenheimen gestorben. Damit sind seit Pandemie-Beginn 156 Münsteranerinnen und Münsteraner an oder mit Corona gestorben.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat einen neuen Negativ-Rekord erreicht: Das Gesundheitsamt hat 1111 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden bestätigt. So viele Neuinfektionen an einem Tages hat es seit Pandemie-Beginn in Münster noch nicht gegeben. Der bisherige Höchststand lag bei 1008 am 28. Januar 2022.

Mehr als 30.000 Corona-Fälle in Münster

Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Fälle hat am Mittwoch zudem die Marke von 30.000 überschritten. Seit Pandemie-Beginn hat es in Münster bislang 30.492 Corona-Fälle gegeben. 24.155 Menschen gelten als genesen, 786 mehr als am Dienstag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie bei 1102,4 (+68,3 im Vergleich zum Vortag). Die Inzidenz in NRW hat das RKI am Morgen mit 1483,9 angegeben.

Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern sinkt

In den Krankenhäusern in Münster werden aktuell 54 Corona-Patienten behandelt, sieben davon auf Intensivstationen. Drei Patienten müssen künstlich beatmet werden. Die Zahlen sind im Vergleich zum Vortag gesunken. Am Dienstag waren 60 Covid-Patienten in Krankenhäusern - davon acht auf Intensivstationen und vier mit Beatmung.