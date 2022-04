Volksbank Münsterland Nord hat nächste Fusion im Visier

Foto:

Einerseits der Wunsch nach Präsenz in der Fläche, anderseits die Digitalisierung bei den Bankgeschäften, die ein weit verzweigtes Filialsystem immer unrentabler macht. Um aus dieser Falle herauszukommen, will die Volksbank Münsterland Nord komplett neue Wege gehen. Sie hat einen so genannten Bank-Bus bestellt, der voraussichtlich ab November zum Einsatz kommen soll. Bei diesem Fahrzeug handelt es sich quasi um eine rollende Bankfiliale. Sie soll zu genau festgelegten Zeiten pro Woche etwa zwölf bis 15 abgelegene Orte anfahren, für die sich eine anderweitige Versorgung nicht lohnt. Wie bei der Bilanzpressekonferenz am Freitag mitgeteilt wurde, werden in dem Bank-Bus auch Mitarbeiter anzutreffen sein, so dass Bankgeschäfte aller Art erledigt werden können. In dem Bus wird sich auch ein Geldautomat befinden. Einsatzgebiet soll der ländliche Raum sein. Das Geschäftsgebiet der Bank erstreckt sich von Hopsten im Norden bis nach Drensteinfurt im Süden. kb