Voll verkabelt in Bewegung kommen

So etwas gab es noch nie: Eine Werkstatt für Hightech-Unternehmen und Leistungssportler. Die Technik bringt die Leute nämlich in Bewegung.

Was kann die Technologie für den Leistungssport tun? Die zweitägige Tech-Werkstatt Leistungssport hatte erstmalig in Münster den Anspruch, Anwendung und Wissenschaft zusammenzubringen. Veranstaltet wurde die Werkstatt vom Arbeitsbereich Sportwissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster mit vielen weiteren namhaften Partnern.

Mit 120 Teilnehmenden aus 20 verschiedenen Olympiastützpunkten war die Tech-Werkstatt voll besetzt. „So eine Veranstaltung gab es bisher noch nicht in Deutschland“ meint einer der Organisatoren, Heiko Wagner von der Predimo GmbH aus Münster.

17 Aussteller zeigen ihre Innovationen

Anders als bei den gewohnten Tagungen stehe hier die Industrieausstellung im Zentrum. Das beweist auch der Programmpunkt „Technologie-Ausstellung“ in der Ballsporthalle der WWU. Hier zeigen 17 Aussteller, meist Start-ups, ihre neuen Innovationen und wie diese im Leistungssport helfen können.

Ein Programm, das in der Stimme Krankheiten erkennt, videobasierte Bewegungsanalysen, 3D-Muskel-Skelett-Modelle: Die Bandbreite ist groß, genauso wie das Interesse der Teilnehmenden. Um die Ausstellung herum wurden Vorträge und Workshops angeboten.

Heiko Wagner sieht die Tech-Werkstatt als notwendig an: „Wir leben gerade in so einer Art Gründerzeit, es ist viel los und es gibt viele neue Methoden und einen großen Austausch.“