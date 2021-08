Willkommen in „Madagas Garden": Am Kanal zwischen Hiltrup und Amelsbüren gibt es einen neuen Biergarten. Und der ist längst mehr als ein Geheimtipp.

Direkt am Kanal, ziemlich genau zwischen Amelsbüren und Hiltrup: Miss Liberty leuchtet am Abend in die Ferne. Hinter dem Zaun tummeln sich wilde Tiere wie Tiger, Nashorn, Zebra sowie Gorillas und Schimpansen. Willkommen in „Madagas Garden“.