Vom Aufbrechen und Zurücklassen

Es war das Wochenende der Pappkartons. Am Freitag bestückte das Cactus-Theater seine Premiere mit Dutzenden von Verpackungskisten. Am Samstag spielten sie auch bei María Bayarri Pérez im U2 eine wichtige Rolle. In ihrem Tanzsolo „Was bleibt?“ geht es um Reisen, um Umzüge und um neue Stationen im Leben. Das hat hier durchaus biografische Bezüge, denn Pérez wird das Tanztheater zum Ende der Spielzeit verlassen und nach zehn Jahren in Münster zu neuen Ufern aufbrechen.

Passend dazu beginnt das von ihr auch choreografierte Stück mit Bahnsteiggeräuschen. Später ist in einer Videoprojektion das Meer zu sehen – Wellen, die an den Strand rollen und deren Bewegung die spanische Tänzerin mit ihrem ganzen Körper aufnimmt. Dann ein zaghafter Sprung über eine sich brechende Welle, als wolle sie etwas ausprobieren, das sie von früher noch kennt. Wie eine Rückbesinnung auf die Kindheit wirkt das. Etwas, das jedem neuen Aufbruch vorangehen sollte.

Einer der Pappkartons entpuppt sich als Cajón, mit dem Jorge Gil Fernández jetzt den Takt vorgibt. Später kommen Gitarre und Gesang dazu. Pérez regiert auf die Musik mit weichen, fließenden Bewegungen, die immer wieder von einem jähen Richtungswechsel unterbrochen werden. Emsig errichtet sie aus den Kartons einen Turm, den sie, kaum steht er, unwillig wieder zum Einsturz bringt. Es ist ein ständiges Hin und Her, das die Choreographie bestimmt. Und mitunter auch ein Kampf, wenn die Tänzerin wiederholt gegen eine Wand anrennt, zurückprallt, strauchelt, stürzt und erneut Anlauf nimmt.

Doch trotz solcher Szenen ist der Grundtenor ein positiver. Das zeigt sich in dem Gedicht „Viajar“ von Gabriel García Márquez, das die Choreografie inspiriert hat und sie auch begleitet. Reisen bedeute, Freunde zurückzulassen, heißt es darin. Es bedeute aber auch, neue Orte und neue Menschen kennenzulernen, sich zu ändern und doch man selbst zu bleiben. Es ist eine gewisse Ambivalenz, die hier zum Ausdruck kommt. Aber es ist nichts weniger als die Ambivalenz eines Künstlerlebens. Und dies in abwechslungsreichen, mal dramatisch, mal verspielt wirkenden Tanz umzusetzen, ist Pérez auf virtuose Weise gelungen.