Vom Hintergrundrauschen des Lebens

Ihr Roman, erzählt Marente de Moor den Zuhörerinnen und Zuhörern der Lesung im Franz-Hitze-Haus, sei ein „großes Oder“, ein „Plädoyer für das Rätsel“. Die niederländische Autorin las auf Einladung des Literaturvereins Münster jetzt aus ihrem neuen Roman „Phon“.

Darin geht es um eine Frau mittleren Alters, Nadja, die mit ihrem Leben unzufrieden ist. Sie wohnt mit ihrem knapp 20 Jahre älteren und erkrankten Mann – beide einst berühmte Zoologen – abgeschieden in den Wäldern Russlands, grübelt über Traumata der Vergangenheit nach und hofft sehnsüchtig auf ein besseres Leben. De Moor, die selbst jahrelang in Russland gewohnt hat, erzählt, sie habe sich während des Schreibens in einer ähnlich einsamen Situation befunden wie die Hauptperson.

Marente de Moor und das Hintergrundrauschen des Lebens

Das Besondere an dem Roman: De Moor wollte nach eigener Aussage einen „akustischen Roman“ schaffen. Ihre Erzählung ist voll mit Geräuschbeschreibungen, die sich vorzustellen – wenn man sich darauf einlässt – das Leseerlebnis erweitern. Zumeist sind es Geräusche der Natur: das Rauschen des Windes, das Pfeifen der Vögel, das laute Blöken der Hausziege, aber auch das Rattern eines sich nähernden Zuges. Wie ein roter Faden zieht sich das „Phon“, das als „Hintergrundrauschen des Lebens“ beschrieben wird, durch den Roman. Die Natur und ihre Geräusche sind in de Moors Roman etwas Übermächtiges, Erdrückendes, der Mensch ist im Vergleich dazu sehr klein. Eine Erfahrung ihres eigenen Lebens: „Ich selbst wohne am Waldrand und da ist es so laut – die Eulen, die Kühe –, dass ich oft Ohropax benutze.“

Raum zum Nachdenken und für offene Fragen

De Moor, Tochter der niederländischen Schriftstellerin Margriet de Moor, hat in „Phon“ bewusst auf einen inhaltlichen roten Faden verzichtet. Die Protagonistin Nadja erzählt viele kleine Geschichten mit offenem Ende, sie berichtet über ihre Vergangenheit, man erfährt etwas über das Russland der Nachkriegszeit, über das frühere, bessere Verhältnis des Zoologenpaars, über das Leben in den Wäldern – stets aus der subjektiven Perspektive einer im Alter verbitterten, nach einem Ausweg suchenden Frau.

De Moor erzählt, sie wollte bewusst Raum zum Nachdenken, für offene Fragen, für Fantasie und Zweifel lassen. „Wir leben in so einem binären Leben“, sagt sie, alles sei entweder richtig oder falsch, es gebe gar nichts mehr dazwischen. „Phon“ hingegen handle vom Mysteriösen, „Etliches bleibt darin unaufgeklärt.“