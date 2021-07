Vom Kreuzviertel ins US-Radio

Mit 63 Lenzen entschied sich der Münsteraner Dr. Bernd Rasche alias Bert Fenber seine Leidenschaft zur Musik professionell zu betreiben. Es ging gemächlich los im Haifischbecken Musikbusiness, doch jetzt hat er ein erstes Album herausgebracht – und bekam unverhofft eine große Bühne in den USA.

Musiker Dr. Bernd Rasche alias Bert Fenber in Übersee erfolgreich

Im ersten Moment war Dr. Bernd Rasche einfach nur baff. „Es passiert ja schließlich nicht so oft, dass ein Singer-Songwriter aus Münster in den USA im Radio gespielt wird“, sagt der Musiker aus dem Kreuzviertel. Was war passiert? Der Münsteraner hatte im vergangenen Jahr beschlossen, seine seit Jugendtagen bestehende Leidenschaft zur Musik endlich professionell zu betreiben. Quasi als Newcomer mit 63 Jahren.