„MS Wissenschaft“ legt in Münster an

Von der Tiefsee bis ins Weltall erstreckt sich das Themenspektrum, das das Ausstellungsschiff „MS Wissenschaft“ abdeckt. Nun legt es im Stadthafen in Münster an.

Wie funktioniert eigentlich Forschung? Von Donnerstag bis Sonntag (30. Juni bis 3. Juli) macht das Ausstellungsschiff „MS Wissenschaft“ Halt in Münster und gibt Einblicke in den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess. Anschließend legt das Schiff vom 4. bis 6. Juli in Lüdinghausen an. Der Eintritt ist frei. Am Donnerstag steht außerdem das Sophie-Mobil der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU) vor der „MS Wissenschaft“. Mithilfe der Comicfigur Sophie können dort spielerisch Fragen an die Wissenschaft gestellt werden.

Wie erforscht man das Universum, die Tiefsee oder gesellschaftlichen Zusammenhalt? Mit welchen Werkzeugen und Methoden sammeln Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Daten? Welchen Herausforderungen begegnen Forschende bei ihrer Arbeit? Und was motiviert sie, zu forschen? Im „Wissenschaftsjahr 2022 – Nachgefragt!“ widmet sich die „MS Wissenschaft“ in einer Ausstellung der Wissenschaft selbst und zeigt, wie Forscherinnen und Forscher arbeiten.

Interaktive Exponate

Im Bauch des umgebauten Frachtschiffs nehmen interaktive Exponate die Gäste mit auf eine Expedition in die Arktis, zeigen, wie die Zukunft erforscht werden kann und ermöglichen es, den Einfluss von Waldrodungen oder Vulkanausbrüchen auf das Klima zu simulieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Partizipative Exponate zum Wissenschaftsjahr 2022 bieten den Besucherinnen und Besuchern zudem die Möglichkeit, selbst Fragen für die Wissenschaft zu stellen, sich mit den Fragen der anderen Ausstellungsgäste auseinanderzusetzen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Ausstellung informiert auch darüber, wie Bürgerinnen und Bürger selbst zur Wissenschaft beitragen können, indem sie sich an Citizen-Science-Projekten beteiligen.

Objekte aus der Forschung

Die „MS Wissenschaft“ tourt im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durch Deutschland. „Wissenschaft im Dialog“ (WiD) realisiert die Ausstellung mit Unterstützung der hinter WiD stehenden Wissenschaftsorganisationen. Die Exponate kommen direkt aus der Forschung. Die Ausstellung wird für Besucherinnen und Besucher ab zwölf Jahren empfohlen.

Die „MS Wissenschaft" legt im Stadthafen, Höhe Kunsthalle, an und ist von Donnerstag bis Sonntag täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Kostenlose Führungen durch die Ausstellung sind täglich um 11 und 17 Uhr. Eine Anmeldung für Gruppen ab zehn Personen ist unter ­ms-wissenschaft.de/tour erforderlich.