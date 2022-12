Von traditionell bis zum Pop-Klassiker

Weihnachtskonzerte haben eine lange Tradition am Gymnasium St. Mauritz. Und damit soll in diesem Jahr nicht gebrochen werden: Am zweiten Adventssonntag gestalten die Chöre, das Orchester und die Big-Band der Schule ein Benefizkonzert zugunsten des Johannes-Hospizes.

Was könnte mehr zur Weihnachtsstimmung beitragen als ein adventliches Konzert mit Chor und Orchester? Unter dem Titel „Nun öffnet alle Tore weit“ gestalten die Chöre, das Orchester und die Big-Band des Gymnasiums St. Mauritz am zweiten Adventssonntag (4. Dezember) ab 17 Uhr in der Mutterhauskirche der Franziskanerinnen (St. Mauritz Freiheit 44) ein Konzert für Jung und Alt – zum Zuhören und auch zum Mitsingen.

Das Programm ist international: Es enthält klassische und moderne Arrangements bekannter Advents- und Weihnachtslieder. Die Bandbreite reicht vom traditionellen Choral („Wachet auf ruft uns die Stimme“) bis zum swingenden Big-Band-Arrangement („All I want for Christmas is you“). Klassische Weihnachtslieder („O du fröhliche“, „Alle Jahre wieder“) sind ebenso dabei wie auch internationale Pop-Klassiker der Weihnachtszeit („Feliz Navidad“), wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Mehr als 90 Schülerinnen und Schüler beteiligt

Das Konzert wird organisiert von den Musiklehrerinnen und -lehrern des Gymnasiums. Beteiligt sind mehr als 90 Schülerinnen und Schüler. Es spielen das Junge Orchester Mauritz und die Big-Band des Gymnasiums St. Mauritz.

Singen werden die Schulchöre des Gymnasiums St. Mauritz, die durch den Freckenhorster Kinder- und Jugendchor unterstützt werden.

Sie alle haben seit den Sommerferien fleißig geprobt, sind nun ganz gespannt auf das Konzert und freuen sich sehr darauf, heißt es weiter. Weihnachtskonzerte und öffentliche Auftritte der Schulensembles haben eine lange Tradition am Gymnasium St. Mauritz und sind seit vielen Jahren fester Bestandteil der Schulkultur.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Um eine Spende für das Johannes-Hospiz wird gebeten.