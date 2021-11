Von Vintage bis Hygge

Großer Andrang herrschte in der Halle Münsterland bei der Antikmesse. Die aktuellen Trends zeugen vom Wunsch nach kreativer Individualität und familiärer Gemütlichkeit.

Antikmesse in der Halle Münsterland

Vintage, Hygge, Europaletten-Mobiliar und der allgegenwärtige Schwedenlook: Derzeitige Einrichtungstrends zeigen den Wunsch nach kreativer Individualität und familiärer Gemütlichkeit. Hat Antikes da noch einen Platz?

Wer am Wochenende bei der Antikmesse in der Halle Münsterland mit Ausstellern ins Gespräch kam, erfuhr ungeminderten Reiz der echten Antiquität, wenn auch auf andere Weise als früher. Wo die entsprechende Klientel in den 1980ern noch ganze Wohnzimmer rein antik eingerichtet hatte, geht es heute um Einzelstücke, die bewusst nach den eigenen Vorstellungen gesucht würden. Ist das Traumvertiko oder die Art-Deco-Lampe gefunden, scheuen die Kunden auch nicht den entsprechenden Preis.

Trend zum Vintage

„Der Vintage-Trend mit Stühlen, von denen der Lack abblättert, und verblichenem Porzellan auf einem wackeligen Tischchen daneben kommt der Sehnsucht nach einem gewissen Lebensstil entgegen und ist günstig zu haben“, sagt ein Aussteller. „Aber Antiquitäten haben neben ihrer Optik und der atmosphärischen Qualität auch noch einen echten Wert.“

Den wissen auch jüngere Käufer zu schätzen, wobei Stilrichtungen nach wie vor unbekümmert nach persönlichem Geschmack kombiniert werden. Gerade weil hier neben Stammkundschaft viele neu begeisterte Interessenten den Weg zum antiken Messeangebot finden, ist der Standort Münster bei den Händlern beliebt. Bei diesen darf man seinen mangelnden Sachverstand bezüglich Schmuck, Skulpturen und Bronzen, Asiatika, Gemälden, Uhren und all den anderen edlen Zeugen alter Zeiten ohne Furcht vor hochgezogenen Augenbrauen kundtun. Im Gegenteil, die Fachleute teilen ihr Wissen gern, erzählen von Stilepochen und Verarbeitungsdetails. Sie zeigen Schalter aus Bakelit, erklären das Typische am Kirschbaumholz oder die Eigenheiten französischer Plagiate englischer Industrielampen.

Fachleute teilen Wissen gern

Wer nur gern stöberte und sich dem Messethema zunächst „niedrigschwellig“ nähern wollte, wurde im zweiten Teilbereich fündig. Statt in beleuchteten Vitrinen präsentierte sich hier auf Tischen ein breites Spektrum gesammelter Schätze und Schätzchen, Kurioses, Seltenes, Nostalgisches. Hier fanden Handtaschen, Briefbeschwerer, Puppen, Stoffe, Kerzenständer, Porzellanservices, Silberschalen und Gläser-Sets neue Besitzer.