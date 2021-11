Von Wirtschaft bis Wohnen

Die Bundestagswahl ist kaum vorbei, da steht schon der nächste Urnengang auf der Agenda: Am 15. Mai 2022 stehen die Landtagswahlen auf der Agenda. Um gut gerüstet zu sein, stellen sich die Landtagskandidaten der CDU derzeit den Mitgliedern mit ihren Bewerbungen vor – am Wochenende standen Teresa Küppers, Fabian Hönicke und Walter von Göwels für die Kandidatur für den Landtagswahlkreis 84 Münster II im Gewerbegebiet Loddenheide Rede und Antwort.

Dabei setzen sie verschiedene Schwerpunkte: Während Hönicke sich unter anderem die Digitalisierung und die Stärkung der regionalen Wirtschaft auf die Fahnen geschrieben hat, stehen bei Teresa Küppers die Stärkung aller Familienmodelle und die Förderung vielfältiger Bildungsbiografien auf der To-do-Liste. Walter von Göwels konzentriert sich auf die Themen Wirtschaft und Wohnen.

Nach der Präsentation hatten die Mitglieder Gelegenheit, ihre Fragen an die Bewerber zu richten. Weiter geht es am Samstag (13. November): In einer Versammlung werden die Kandidaten ab 11 Uhr im Eventport am Dortmund-Ems-Kanal, Nieberdingstraße 12, endgültig aufgestellt.