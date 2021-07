Vorarbeiten für Umbau der südlichen Hafenseite beginnen

Mit dem Bau eines Regenwasserkanals zwischen der Hafensüdseite in Höhe des Betonsilos "Elefant" und der Straße "Am Mittelhafen" beginnen am Donnerstag (29. Juli) erste Vorarbeiten für den Umbau der Flächen entlang der südlichen Hafenseite am Stadthafen 1. Der neue Regenwasserkanal ist laut einer städtischen Mitteilung Voraussetzung für weitere bauliche Projekte im Umfeld. "Der eigentliche Umbau der Flächen zwischen dem Hafenplatz bei den Stadtwerken und dem Dortmund-Ems-Kanal beginnt im dritten Quartal des kommenden Jahres", teilt die Stadt mit.

Der Kanal, der ursprünglich die Entwässerung der Flächen der südlichen Hafenseite gesichert hat, wird nach dem Bau der geplanten neuen Gebäude zwischen "Hafenkäserei" und altem Hill Speicher durch den neuen Regenwasserkanal ersetzt.

Drei Monate Bauzeit

Das Amt für Mobilität und Tiefbau rechnet mit einer Bauzeit von rund drei Monaten, dann sind etwa 200 Meter Rohre unter die Erde gebracht. In Teilen der Straße "Am Mittelhafen" werden während der Bauarbeiten Halteverbotszonen eingerichtet. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich auf die Änderung einzustellen.