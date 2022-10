Giro sorgt für Straßensperrungen und Umleitungen

Das Radsport hat am Montag (3. Oktober) wieder Vorfahrt in Teilen des Münsterlandes und der Westfalenmetropole: Der Sparkassen-Münsterland-Giro bringt zahlreiche Sperrungen im Stadtgebiet mit sich. Diese beginnen teils bereits am Samstag.

Der kommende Montag (3. Oktober) steht in Münster wieder ganz im Zeichen des Radsports. In diesem Jahr führt der Sparkassen-Münsterland-Giro durch die Kreise Warendorf und Steinfurt und wie immer durch die Stadt Münster. Vom Nachwuchs bis zu den Profis gehen über 5000 Rennradler an den Start, die Profis in Telgte, die „Jedermänner“ in Münster.

Der Sparkassen Münsterland Giro gehört zu den wichtigsten Eintagesrennen in Deutschland. Entsprechend umfangreich sind die Verkehrsmaßnahmen, die den Sportlern freie Bahn verschaffen, aber auch Anwohnenden die Möglichkeit geben, beweglich zu bleiben: Die Rennstrecken in der Stadt werden für den Autoverkehr gesperrt. An allen großen Zufahrtstraßen sind Umleitungen ausgeschildert. Streckenposten sollen an den wichtigen Kreuzungen weiterhelfen. Im Norden der Stadt können Einwohner die Radrennen direkt vor der Haustür verfolgen. Wer seinen Stadtteil am Montag verlassen möchte, sollte sich allerdings genau über Straßensperrungen in Kinderhaus, Coerde, Gelmer, Sprakel und weitere kurzzeitige Sperrungen informieren.

Regelungen im Innenstadtbereich

Für den Innenstadtbereich sind folgende Regelungen zu beachten:

Rund um den Schlossplatz befindet sich wieder das Zentrum des Münsterland Giros mit dem Zielbereich. Bereits am Sonntag (2. Oktober) wird um 12 Uhr die Straße Schlossplatz von der Münzstraße bis zur Gerichtsstraße gesperrt. Die Sperrung wird am Montag gegen 23 Uhr wieder aufgehoben.

Am Tag des Rennens, Montag, ist der Streckenverlauf in der Innenstadt von 6 bis 19 Uhr gesperrt. Betroffen sind die Steinfurter Straße, Neutor, Schlossplatz, Universitätsstraße, Bispinghof, Johannisstraße, Rothenburg, Prinzipalmarkt, Drubbel, Bogenstraße, Spiekerhof, Rosenstraße, Schlaunstraße, Münzstraße, Grevener Straße, Catharina-Müller-Straße, York-Ring und jede anliegende Seitenstraße. Ebenfalls von 6 bis 19 Uhr gilt in diesem Bereich absolutes Park- und Halteverbot.

Zum Sparkassen Münsterland Giro am 3. Oktober greifen in Münster wieder zahlreiche Umleitungen und Straßensperrungen. Foto: Stadt Münster

Das Kreuzviertel kann am Montag über Studtstraße, Nordstraße, Wienburgstraße und Cheruskerring verlassen werden. Der Ring ist von dort in Richtung Süden frei befahrbar.

Am Start der „Jedermänner“ auf dem Albersloher Weg, Höhe Lippstädter Straße, wird bereits am Sonntag (2. Oktober) ab 19 Uhr mit Aufbauarbeiten begonnen. Bis dahin müssen die Seitenstreifen frei von Fahrzeugen sein. Die Starts der Jedermann-Rennen erfolgen am Montag um 8 Uhr, 8.40 Uhr und 9.40 Uhr. Nach den Starts wird sofort mit dem Abbau begonnen; danach ist der Albersloher Weg wieder befahrbar.

Für die Anfahrt der „Jedermänner“ sind am Montag von etwa 8 bis 12 Uhr folgende Straßen teilweise gesperrt: Albersloher Weg, Heumannsweg, Schmittingheide, Wolbecker Straße ab Mondstraße/Schmittingheide, Münsterstraße, Freckenhorster Straße (L793), Telgter Straße (L585) und Alverskirchener Straße.

Regelungen für Gelmer und Sprakel

Rund um die Stadtteile Gelmer und Sprakel greifen am Montag folgende Regelungen:

Der Rückweg der „Jedermänner“ und die Einfahrt der Profis führen über die Fuestruper Straße und die Alte Schifffahrt in Richtung Gelmer. Dort werden folgende Straßen von zirka 8.45 Uhr bis etwa 13.30 Uhr und in der Zeit von zirka 15.30 bis 16.30 Uhr für die Durchfahrt der Profis gesperrt: Alte Schifffahrt (K 45), Gittruper Straße, Zur Eckernheide, Hessenweg, Sprakeler Straße (K 21), Gimbter Straße.

Rückblick: Das sind die Sieger der Münsterland-Giros von 2006 bis heute Nunmehr zum 16. Mal findet der Münsterland-Giro im Jahr 2022 statt. Seither konnten zwölf verschiedene Radrennfahrer diesen Titel für sich entscheiden. Höchste Zeit also, sich einen Überblick über die bisherigen Gewinner, von denen einige zur absoluten Weltspitze gehören, zu verschaffen: Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk Den ersten Münsterland-Giro 2006 konnte Paul Martens für sich entscheiden. Hier ist der Deutsche nach einem Etappen-Sieg bei Algarven-Tour in Portugal im Jahr 2013 zu sehen. Foto: picture alliance / dpa | Melanie Maps Im Jahr 2007 gelang es Jos van Emden, die zweite Auflage des Münsterland-Giro zu gewinnen. Zusätzlich gelang dem Niederländer 2013 ein weiterer Coup im Münsterland, sodass er zu den drei Rennrad-Profis gehört, die den Titel zweimal gewinnen konnten. Hier ist van Emden bei der Tour de France 2015 zu sehen. Foto: picture alliance / dpa | Bas Czerwinski Ein weiterer zweifacher Gewinner des Radrennens im Münsterland ist André Greipel. Die Siege des Deutschen, hier zu sehen bei der UCI-Wordtour 2021, fallen in die Jahre 2008 und 2014. Foto: picture alliance/dpa/BELGA | David Stockman Im Jahr 2009 konnte Aleksejs Saramontis den Titel des Münsterland-Giros für sich entscheiden. 2017 & 2018 stand der Lette beim deutschen Team Bora-hansgrohe unter Vertrag. Foto: IMAGO / Sirotti Der Sieger der fünften Münsterland-Rundtour 2010 hört auf den Namen Joost von Leijen. Auf dem Foto fährt der Niederländer bei der Tour of Belgium 2011. Foto: picture alliance / dpa | Peter Deconinck Die Jahre 2011 und 2012 konnte Marcel Kittel für sich entscheiden. Er ist der einzige Fahrer, der den Giro-Titel zweimal in Folge für sich einheimsen konnte. Hier sieht man den Deutschen im Trikot des besten Sprinters nach einem Etappen-Sieg bei der Tour de France 2017. Foto: picture alliance / Yorick Jansens/BELGA/dpa | Yorick Jansens Dem Belgier Tom Boonen gelang 2015 der Sieg der zehnten Auflage des Münsterland-Giros. Hier sieht man ihn beim Straßenrennen Paris–Roubaix im Jahr 2016. Foto: picture alliance / dpa | Bernard Papon / Pool Der Sieger von Münsters Radrennen im Jahr 2016 ist der Deutsche John Degenkolb, hier zu sehen (r.) bei den Deutschen Meisterschaften im Jahr 2019 mit seinem Teamkollegen Nils Politt (l.). Foto: picture alliance/dpa | Soeren Stache Im Jahr 2017 war Sam Bennett beim Münsterland-Giro als erster im Ziel. Das Foto zeigt den Iren, der aktuell für das deutsche Team Bora-hansgrohe fährt, nach einem Etappensieg bei der UCI-Worldtour 2022. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow Max Walscheid kann den Giro im Jahr 2018 für sich entscheiden. Auf dem Foto fährt der Deutsche (m.) für das deutsche Team bei der Europameisterschaft 2021. Foto: picture alliance/dpa/LPS via ZUMA Press Wire | Luca Tedeschi Der Sieger des Jahres 2019 in Münster heißt Álvaro Hodeg. Das Bild zeigt den Kolumbianer beim Sieg einer Etappe der UCI-Wordltour 2019. Foto: picture alliance/dpa/BELGA | David Stockman Nachdem das Rennen im Jahr 2020 pandemiebedingt leider ausfallen musste, heißt der aktuelle Sieger des Münsterland-Giros 2021 Mark Cavendish. Hier sieht man den Briten beim Sieg einer Etappe der Tour de France, welche er als Sieger der Sprintwertung im grünen Trikot abschließen sollte. Foto: picture alliance/dpa/BELGA | Pete Goding

Auch die Sprakeler Straße, die Aldruper Straße und die Grevener Straße stadtauswärts sind von 8.45 Uhr bis etwa 17 Uhr gesperrt. Umgeleitet wird von Greven kommend über Aldruper Straße, Aldruper Brink, Aldruper Mark, dann über Wiethölterdamm und Am Max-Klemens-Kanal bis zur Grevener Straße. Die Grevener Straße ist ab dort in Richtung Innenstadt befahrbar. Aus Münster kommend wird über Kanalstraße, Zum Rieselfeld, Ashölterweg, Im Aatal, Haselstiege, Sprakeler Straße, Nienberger Straße und Sprakelweg zur Aldruper Straße umgeleitet.

Verkehrs-Hotline an drei Tagen erreichbar

Für Fragen und Notfälle steht von Samstag (1. Oktober) bis Montag (3. Oktober) eine städtische Verkehrs-Hotline unter

02 51 / 4 92 52 -54 / -56 und unter der Mailadresse veranstaltungsbuero@stadt-muenster.de zur Verfügung. Die Hotline ist am Samstag von 8 bis 16 Uhr, am Sonntag von 8 bis 18 Uhr und am Montag von 6 bis 18 Uhr erreichbar.

Weitere Informationen finden sich auf der Giro-Website.