Wachsen – immer im Takt des Wandels: die Entwicklung der FH in 50 Jahren

Vor 50 Jahren wurde die FH Münster gegründet – wie die anderen Fachhochschulen im Land NRW – ein Kind des Bildungsaufbruchs jener Zeit. Im Aufbruch ist die Hochschule immer noch – wie ein Blick in ihre Geschichte bis heute zeigt.

Das FH-Zentrum an der Corrensstraße.

Die FH Münster, ist ein Kind der großen Bildungsexpansion Ende der 60er- und Anfang der 70er-Jahre: Mehr junge Leute sollten höhere Bildungschancen erhalten – auch weil mehr hoch qualifizierte Fachleute in vielen Bereichen gebraucht wurden. So entstand in Münster und Steinfurt aus den beiden damaligen dortigen Ingenieurschulen, der Werkkunstschule Münster sowie fünf höheren Fachschulen für Hauswirtschaft die Fachhochschule Münster.