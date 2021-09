Wahltrend zur Bundestagswahl 2021: Kopf-an-Kopf-Rennen nach Berlin

Blick in den Plenarsaal des Berliner Reichstagsgebäudes während der Eröffnungsrede von Bundestagspräsident Wolfgang Thierse. Mit der offiziellen Rede wurde am Monag (19.04.1999) das historische Bauwerk an den Deutschen Bundestag übergeben. dpa

Foto: dpa/Wolfgang Kumm Pool (Symbolbild)