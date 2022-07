Münsteranerin lässt Menschen in die Natur eintauchen

Am Mittag hat es an diesem Sommertag geregnet, für Stunden war es danach bewölkt. Doch am frühen Abend, als Sophia Lülff im Dyckburger Wald steht, ihrem Lieblingswald in Münster, reißt die Wolkendecke auf. Es ist, als wandle sich in diesem Moment die Umgebung, als gebe der Wald urplötzlich ungeahnte Geheimnisse preis.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper