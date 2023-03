An der ein- bis zweizügige Schule im Westen von Münster werden Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von der 1. bis zur 13. Klasse unterrichtet. Das ganzheitliche pädagogische Konzept richtet sich nach der Waldorfpädagogik – „das Lernen mit Herz, Hand und Verstand bildet dabei den Mittelpunkt und findet sich in einem spannenden und vielseitigen Fächerkanon wieder, der neben den ,klassischen´ Schulfächern auch viel Raum für Theaterstücke, handwerkliche/ künstlerische Werke, Praktika und umfangreiche Studienarbeiten gibt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen profitierten insbesondere von der individuellen Förderung durch die Oberstufenlehrer und dem ganzheitlichen Ansatz. An der Waldorfschule könnten so alle staatlichen Schulabschlüsse erlangt werden. Jedes Jahr werden neben den Kindern in den ersten Klassen auch Quereinsteiger bis Klasse 12 aufgenommen.

Keine besondern Zugangsvoraussetzungen

Der Einstieg in die Primarstufe und die Sekundarstufe I sei dabei ohne besondere Voraussetzung möglich. Informationen zum Quereinstieg können Interessierte am 25. März (Samstag) von 10 bis 14 Uhr beim „Tag der offenen Tür“ erhalten. An diesem Tag wird an vielen Infostationen ein Einblick in das Unterrichten und Leben an der Waldorfschule Münster gegeben. Der Einstieg in die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II) ist möglich, wenn der mittlere Schulabschluss mit Qualifikationsvermerk (FOR-Q) vorliegt.

Offen ist die Schule auch für einen Quereinstieg von Abiturienten von anderen Schulen. Das Abitur zeichnet sich dabei durch eine zweijährige Vorbereitungszeit, sehr kleine Gruppen und individuelle Förderung der einzelnen Schüler aus.

Auch Teamarbeit ist gefragt. Foto: PD

Eine eigene Infoveranstaltung zum Quereinstieg in das Abitur findet ebenfalls am 25. März (Samstag) um 13 Uhr in der FWS Münster statt. Interessierte sind eingeladen. Rückfragen und Anmeldungen zum Infotermin sind bei der Schulleitung unter 0152/53859531 möglich.