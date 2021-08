Wandbild statt Schmiererei

Hässliche Graffiti-Schmierereien gehören in Berg Fidel zum Leidwesen vieler Anwohner zum Stadtbild. An einer Stelle sorgte die Initiative „Berg Fidel solidarisch“ jetzt für Abhilfe.

Initiative startet Verschönerungsaktion in Berg Fidel

Vertreter der Initiative „Berg Fidel solidarisch“ übermalten am Wochenende eine lange, zuvor mit Graffiti-Schmierereien bedeckte Mauer mit einem Wandbild.

Wer in den Stadtteil Berg Fidel hineinfährt, blickte lange an der Hogenbergstraße gegenüber dem Ladenzentrum auf mit Graffiti beschmierte Wände. Die Initiative „Berg Fidel solidarisch“ hat jetzt vorerst Schluss mit dem unschönen Anblick gemacht und die Mauer in einer Gemeinschaftsaktion mit einem Wandbild bemalt.

Die Eigentümer der Mauer hatten grünes Licht für die Aktion gegeben. „Wir wollen den Stadtteil verschönern und setzen dabei auf Gemeinschaft“, sagt Dorit Neumann von „Berg Fidel solidarisch“.

Initiative setzt sich für Mieterrechte im Viertel ein

Die Initiative setzt sich vor allem für Mieterrechte im Viertel ein. In Berg Fidel werden die meisten Wohnungen von der LEG vermietet, vieler der vor rund 50 Jahren gebauten, großen Mehrfamilienhäuser sind mittlerweile stark sanierungsbedürftig. Mieter warten häufig wochenlang auf notwendige Reparaturen (wir berichteten).

Anstelle der zuvor unansehnlichen Schmierereien auf der Wand schaukelt auf dem Bild nun ein Segelschiff auf blauer See auf den „weißen Riesen“, das größte Hochhaus und Wahrzeichen des Stadtteils, zu. Auch das Preußen-Stadion – die Preußen gehören zu Berg Fidel – haben die Maler eingearbeitet. Die Farben hatten Malerbetriebe und das Unternehmen Brillux gespendet.

Anwohner griffen selbst zum Pinsel

Immer wieder kamen Anwohner hinzu, griffen selbst zum Pinsel oder brachten den Malern eine kleine Stärkung vorbei. „Und manche fragten, ob auch Schmierereien an Wänden ihrer Häuer oder Garagen so übermalt werden könnten“, erzählt Dorit Neumann.