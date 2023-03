Wanderer zwischen Raum und Zeit

H. G. Wells hat mit in seinem berühmten Sience-Fiction-Roman „Die Zeitmaschine“ 1895 ein großartiges Werk hinterlassen. Der Schauspieler Mark Waschke und der Musiker Stefan Weinzierl machten daraus in Münsters Planetarium eine spannende Performance. Wir waren dabei.

Der Zeitreisende ist ziemlich durch den Wind. Keuchend irrt er durchs dämmrige Planetarium und spricht sein Publikum direkt an. Was ist Raum? Was Zeit? Sie ist diesem zerstreuten Intellektuellen als vierte Dimension verständlich, in der man sich hin und her bewegen kann. So hat er eine Zeitmaschine erfunden – und er wird in den kommenden 90 Minuten von dem Zivilisationsstand berichten, welchen er im Jahre 802.701 vorgefunden hatte. Und was er zunächst für eine paradiesische Fortentwicklung seiner eigenen Gegenwart gehalten hatte, entpuppte sich rasch als Dystopie. H. G. Wells hat diese Dystopie in seinem berühmten Sience-Fiction-Roman „Die Zeitmaschine“ 1895 erdacht.

Ausverkauft war die multimediale Lesung von Mark Waschke und dem Musiker Stefan Weinzierl – die natürlich den Raum mit einer spektakulären 360-Grad-Kuppelprojektion bespielte, welche der Videokünstler Rocco Helmchen geschaffen hatte. Der als Tatort-Kommissar bekannte Schauspieler balancierte toll auf der Grenze von Lesung und packender Performance, die sich atmosphärisch perfekt in die Musik- und Bilderwelten schmiegte.

Nachdem der Zeitreisende wie ein erwachsender „Embryo“ in einer Filterblase durchs All gerauscht ist, trifft er auf eine Gesellschaft kindlich naiver Wesen: Die Eloi. Sie erscheinen ihm anfangs wie die logische Konsequenz einer Welt, die keine Kriege oder Krankheiten mehr kennt – weshalb die Notwendigkeit starker Beschützer verschwunden sei. Alle sind hier auf androgyne Weise gleich schwach. Und somit leichte Beute der unterirdisch lebenden Morlocks, die sich von ihrem Fleisch ernähren. Was Autor Wells als Satire auf die viktorianische Klassengesellschaft schrieb, mag heute vielleicht manchem als Spiegelbild einer „Schneeflocken-Generation“ erscheinen.

Wie auch immer: Die halligen, bizarren Klänge, die Stefan Weinzierl aus Vibraphon, Elektronik und Schlagzeug (inklusive Fahrradspeichen!) zauberte, schufen mit den futuristischen Bilderwelten eine kongeniale Atmosphäre. Und Mark Waschke wurde vom Erzähler immer mehr zum Verlorenen, der um Hilfe schreit. Ein einsamer Wanderer zwischen Raum und Zeit.