Wanzen sind besser als ihr Ruf

Die Naturbeobachtungsplattform Observation.org und das LWL-Museum für Naturkunde des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) haben zum „Bioblitz 2022“ aufgerufen. Alle Interessierten sollen über das gesamte Jahr hinweg die Pflanzen, Pilze und Tiere innerhalb ihrer Stadt oder innerhalb ihres Landkreises erforschen. Die Projektpartner rufen dazu auf, besonders die zu Unrecht verrufene Artengruppe der Wanzen näher zu betrachten und bei Observation.org zu melden. Der August eigne sich besonders gut, um die Vielfalt der Wanzen in Münster zu beobachten.

Für den überwiegend schlechten Ruf der Wanzen in der Bevölkerung sorgt vermutlich die bekannte Bettwanze, heißt es in einer Mitteilung. Allerdings gibt es in Deutschland fast 900 verschiedene Wanzenarten, und die Bettwanze ist nur eine davon. Christopher Mollmann ist Masterstudent der Landschaftsökologie an der Universität Münster und aktiv beim Bioblitz dabei: „Die meisten Wanzen ernähren sich überwiegend pflanzlich, einige leben räuberisch. Spannend ist, dass bei uns Wanzen nahezu alle terrestrischen Habitattypen, also Lebensraumtypen, besiedeln. Aber auch in Gewässern sind eine ganze Reihe an Arten vertreten.“

Viele Wanzen sind spezialisiert auf bestimmte Lebensräume. Sie eignen sich daher sehr gut als Bioindikatoren. Mollmann: „Man kann mit Wanzen die Wertigkeit eines bestimmten Lebensraumes feststellen.“ Der angehende Landschaftsökologe weist neben der Gefährdung der Insekten auch auf die Gefährdung vieler Wanzenarten hin: „Grund hierfür ist beispielsweise eine zu intensiv genutzte Kulturlandschaft.“

Streifenwanze Foto: Christopher Mollmann

Durch die Beteiligung an dem Bioblitz 2022 können alle naturkundlich Interessierten durch das bürgerwissenschaftliche Portal Observation.org zur Erforschung der biologischen Vielfalt allgemein und auch der Wanzen beitragen, indem sie ihre Beobachtungen auf der internationalen Plattform speichern. Weitere Informationen unter www.bioblitze.lwl.org.