Warnstreik: Bürger bekommen Auswirkungen zu spüren

Nach den ersten, ergebnislosen Verhandlungen der Tarifrunde im öffentlichen Dienst wurde am Dienstag auch in Münster gestreikt. Die Auswirkungen des Warnstreiks der Gewerkschaften bekamen die Münsteraner hautnah zu spüren.

Die ersten Auswirkungen des Streiks im öffentlichen Dienst begegneten den Münsteranern am Dienstag bereits vor ihrer Haustür. Rund 10.000 Mülltonnen, diese Zahl nennen die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM), wurden im Innenstadtbereich nicht abgefahren. Während diese Abfuhr in den kommenden Tagen so weit wie möglich nachgeholt werden soll, entfällt Sperrgut und Grünschnitt für die betroffenen Haushalte in den betroffenen Bereichen völlig.

Die Stadt Münster meldete am Dienstag derweil zahlreiche vom Streik betroffene Kitas. Von den 31 städtischen Kitas blieben demnach die Kitas Albachten, Berg Fidel, Killingstraße und Wilkinghege geschlossen. Die Kitas Am Edelbach, Emmerbachtal, Hiltrup-West, Kinderhaus, Nienberge-Häger, Normannenweg und Wielerort hätten lediglich Notgruppen angeboten.

Forderung nach 10,5 Prozent mehr Lohn

Komme es bei der zweiten Verhandlungsrunde in der kommenden Woche nicht zu einer Einigung, werde es erneut Aktionen geben, kündigte Verdi-Gewerkschaftssekretärin Julia Wolters gegenüber unserer Redaktion an. Wolters betonte zudem, dass die Forderung nach 10,5 Prozent mehr Lohn – mindestens aber 500 Euro mehr – nicht nur kommunal Beschäftigte, sondern auch Beschäftigte der Sparkassen, der Deutschen Rentenversicherung, der Bundesagentur für Arbeit oder des LWL betreffe.

Iris Werning, Mitglied der Tarifverhandlungsrunde, wertete die erste Verhandlungsrunde als „unsäglich“ seitens der Arbeitgeber. Außer breiter Ablehnung habe es im Grunde keine Reaktion vonseiten der Arbeitgeber gegeben. „Dabei geht es nicht um Luxus“, betonte Werning ausdrücklich, es gehe viel mehr darum, dass sich die Beschäftigten im Angesicht der gestiegenen Kosten, ihre Mieten und Alltagskosten weiter leisten können müssten.