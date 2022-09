„Enttäuschendes Ergebnis beim Warntag“

Beim landesweiten Warntag heulten nur acht von rund 70 Sirenen in Münster. Angesichts massiver Mängel an einem Großteil der münsterischen Sirenen fordert die CDU mehr Tempo für eine flächendeckende Versorgung.

Diese Sirene war 2018 auf dem Dach des Instituts für Mathematik in Betrieb gegangen.

Dass aufgrund technischer Mängel nur acht von rund 70 städtischen Sirenen beim landesweiten Warntag am Donnerstag funktionierten, sei „enttäuschend“, so CDU-Ratsherr Stefan Leschniok. In anderen Gemeinden habe dies erheblich besser funktioniert.