Warten auf das Christkind verkürzen

Bis an Heiligabend auch wirklich der Abend und damit die Bescherung da ist, kann die Zeit gerade für Kinder schon sehr lang werden. Wie wäre es zur Abwechslung und Überbrückung mit einem Besuch im LWL-Museum für Naturkunde? Das bietet interessante Ausstellungen, in denen Kinder die Bescherung fast vergessen.

An Heiligabend (Freitag, 24. Dezember) öffnet das LWL-Museum für Naturkunde an der Sentruper Straße von 10 bis 15 Uhr seine Ausstellungshalle und verkürzt so das Warten auf das Christkind. Dabei hält es noch eine Überraschung bereit: Als Geschenk zu Weihnachten erlässt das Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe an diesem Tag allen Besucherinnen und Besuchern den Museumseintritt.

Im Museum gibt es die große Sonderausstellung „Überlebenskünstler Mensch“ nochmals zu erleben, bevor diese am 9. Januar ihre Pforten schließt. Von der Antarktis bis zur Südsee, von den Tiefen des Meeres bis ins Weltall – kein Fleckchen Erde, auf dem sich der Mensch noch nicht ausgebreitet hat. Die Sonderausstellung spannt einen weiten Bogen von den Anfängen von Homo sapiens als Jäger und Sammler über Designerbabys der Zukunft, teilt der LWL mit.

Insgesamt fünf Ausstellung zu entdecken

Außerdem sind die Ausstellungen „The BIG5+“ und „Alleskönner Wald“, die Dauerausstellung „Dinosaurier – Die Urzeit lebt!“ und die Landesausstellung „Vom Kommen und Gehen“ zu sehen.“

In der Dinosaurier-Schau „The BIG5+“ dreht sich alles um die fünf größten Raubsaurier Europas. Auf etwas mehr als 100 Quadratmetern bezeugen Abgüsse und seltene originale Fundstücke von Dinosaurier-Knochen und mächtigen Schädelrekonstruktionen die Existenz der riesigen Raubtiere aus der Jura- und Kreidezeit.

Auf einer Fläche von über 850 Quadratmetern erfahren Jung und Alt ferner Spannendes zum Leben und zur Evolution von Dinosauriern und anderen Tieren der Urzeit. Besucher können in der Dauerausstellung „Dinosaurier – Die Urzeit lebt!“ in die Welt der Dinosaurier eintauchen.

Große und kleine Geheimnisse der grünen Lunge

Tief in die Welt der Wälder lässt wiederum die Ausstellung „Alleskönner Wald“ blicken. Dabei werden große und kleine Geheimnisse der grünen Lunge gelüftet. Typische wie seltene Bewohner werden vorgestellt. Die Ausstellung erklärt, warum in totem Holz so viel Leben steckt und welche kleinen, heimlichen Helfer für eine gesunde Bodenschicht sorgen, heißt es weiter.

In der Schau „Vom Kommen und Gehen“ wird schließlich der Wandel in der Tierwelt Westfalens vorgestellt. Allein die Artenkarawane mit über 70 Tieren wie Mammut, Bär und Elch beeindruckt, so der LWL.