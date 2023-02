Warum geben einige Behörden und Firmen an Rosenmontag frei?

Frei dank Karneval: Viele Behörden in Münster sind an Rosenmontag geschlossen als Brauchtumstag. Ist das noch zeitgemäß? In der freien Wirtschaft gelten meist andere Regeln.

Völlig außer Frage: Der Rosenmontag ist kein Feiertag – wenn die Arbeit zum Umzug in Münster also ausfallen soll, muss freigenommen werden. Eigentlich. Denn vor allem in Behörden werden sogenannte Brauchtumstage gewährt. Ist das noch angemessen? Und was sagt die freie Wirtschaft?