Wasser in all seinen Facetten

Noch bis einschließlich Freitag ist ganz Münster Bühne des Wissenschaftsfestivals „Schlauraum“. Unter dem Thema „Grund:Wasser“ finden an verschiedenen Orten 200 Veranstaltungen statt. Beim Auftakt am Samstag wurde es sofort interaktiv.

Wasser marsch! Seit Samstag und noch bis einschließlich Freitag wird Münster geflutet – und zwar mit geballtem Wissen. Denn die Westfälische Wilhelms-Universität (WWU), die Fachhochschule Münster und Münster-Marketing haben dafür gesorgt, dass die Stadt nach der Premiere im Jahr 2013 nun erneut zum großen „Schlauraum“ wird.

Dieses Mal steht das Wissenschaftsfestival unter dem Thema „Grund:Wasser“ und schon beim offiziellen Startschuss im Open-Air-Hörsaal in der Stubengasse wurde bei Temperaturen bis zu 33 Grad deutlich, welche Bedeutung dieses Thema hat.

Das Wissenschaftsfestival „Schlauraum“ ist gestartet Sieben Tage wird Münster mit Wissen geflutet. Denn beim Wissenschaftsfestival „Schlauraum“ steht das Thema „Grund:Wasser“ im Vordergrund. Bei rund 200 Veranstaltungen an den verschiedensten Orten der Stadt wird den Menschen – egal ob jung oder alt – Wissen rund ums Wasser vermittelt. Veranstalter sind die Westfälische Wilhelms-Universität, die FH Münster und Münster-Marketing. Foto: Matthias Ahlke Oberbürgermeister Markus Lewe (v.l.), FH-Präsident Prof. Dr. Frank Dellmann, Moderatorin Eva-Maria Jazdzejewski und WWU-Rektor Prof. Dr. Johannes Wessels haben das Wissenschaftsfestival am Samstag eröffnet. Foto: Matthias Ahlke Im großen Open-Air-Hörsaal in der Stubengasse galt es für die Besucherinnen und Besucher kniffelige Wasserfragen zu lösen. UM die Fragen zu beantworten, mussten die Wissensjäger auf einem der drei Felder „landen“. Foto: Matthias Ahlke Künstlerin und Design-Professorin Cordula Hesselbarth von der FH Münster präsentiert im Foyer der Überwasserkirche eine künstlerische Licht- und Klanginstallation. Foto: Matthias Ahlke Zwei Tänzerinnen der Rebel Dance Company bereicherten die Licht- und Klanginstallation am Samstag mit einer improvisierten Tanzperformance. Foto: Matthias Ahlke In ihrem Vortrag mit dem Thema „Was brauche ich zum Forschen?“ zeigte Q-Uni-Projektkoordinatorin Jessica Oertel den Kindern einige wissenschaftliche Experimente mit dem Thema Flüssigkeiten. Foto: Matthias Ahlke Unter dem Thema „ Das gescheiterte Liebesleben von Fischen“ referierte Prof. Dr. Helmut Grüning von der FH Münster. Foto: Matthias Ahlke Unter dem Thema „ Das gescheiterte Liebesleben von Fischen“ referierte Prof. Dr. Helmut Grüning von der FH Münster. Foto: Matthias Ahlke „Dinner in the dark – mit allen Sinnen im Grundwasser genießen!?“ war das Thema von Dr. Patricia Göbel von der WWU. Foto: Matthias Ahlke Unter dem Thema „ Das gescheiterte Liebesleben von Fischen“ referierte Prof. Dr. Helmut Grüning von der FH Münster. Foto: Matthias Ahlke „Dinner in the dark – mit allen Sinnen im Grundwasser genießen!?“ war das Thema von Dr. Patricia Göbel von der WWU. Foto: Matthias Ahlke Oberbürgermeister Markus Lewe (v.l.), FH-Präsident Prof. Dr. Frank Dellmann, Moderatorin Eva-Maria Jazdzejewski und WWU-Rektor Prof. Dr. Johannes Wessels haben das Wissenschaftsfestival am Samstag eröffnet. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke Weitere Impressionen vom „Schlauraum“-Start. Foto: Matthias Ahlke

Das stellte auch Oberbürgermeister Markus Lewe heraus: „Gerade der heutige sehr heiße Tag zeigt, wie kostbar und wichtig Wasser ist.“ Ebenfalls hob er in seiner Rede hervor, dass die Hochschulen nicht nur Orte für Studierende, Lehrende und Forschende, sondern für alle seien und dass das Wissenschaftsfestival es nun möglich mache, die Erfahrung aus den Hörsälen, Laboren und Räumlichkeiten der Hochschulen in die Stadt zu tragen. „Den öffentlichen Raum zu erobern und gemeinsam experimentelle Erfahrungen zu machen, das ist die Kunst des ‚Schlauraums‘“, bemerkte Lewe.

Forschung in die Öffentlichkeit tragen

In die gleiche Kerbe schlug auch Prof. Dr. Johannes Wessels, Rektor der WWU. „Der ‚Schlauraum‘ ist für uns als Uni eine Chance, alles, was bei uns beforscht wird, nach draußen zu tragen“, sagte er. Prof. Dr. Frank Dellmann, Präsident der FH Münster, ergänzte, dass es auch der FH ein großes Anliegen sei, in die Gesellschaft hineinzuwirken, gemeinsam Probleme zu erörtern und dafür Lösungen zu finden.

Künstlerische Lichtinstallation in der Überwasserkirche Foto: Es plätschert, tropft, fließt und pulsiert. Dazu bewegen sich im Foyer der Überwasserkirche abstrakte Lichtstrahlen in vielfältigen Erscheinungsformen über die Wand. Dort lädt noch bis Freitag die Licht- und Klanginstallation der Künstlerin und Design-Professorin Cordula Hesselbarth von der FH Münster zum Staunen ein. „Ich beschäftige mich schon lange mit Wasser. Dabei interessiert mich aber vor allem die Dynamik, die Bewegung und das Verhalten des Wassers sowie das, was unter der Oberfläche schlummert“, erklärt Hesselbarth. Sie versuche deswegen, in ihrer Kunst das Wasser auf diese Aspekte zu extrahieren. „Übrig bleiben abstrakte Linien und Formen“, sagt sie. Eine dazu improvisierte Tanzperformance der „Rebel Dance Company“ von Günther Rebel bereichert die Licht- und Klanginstallation, die Wissenschaft, Kunst und Tanz miteinander verbindet.-sibe- ...

Das Thema bezeichneten beide Wissenschaftler als passend. Denn: „Ohne Wasser wäre alles nichts. Wir wissen, dass Wasser die Grundlage ist, um überhaupt Leben zu schaffen“, erläuterte Wessels. Ebenso erinnerte er daran, dass Wasser ein knappes Gut sei und an manchen Stellen auf der Welt deswegen Krieg geführt werde. Dellmann hob hervor, wie vielschichtig das Thema Wasser sei und nannte als Beispiel etwa Wetterereignisse, Wasser als Lebensmittel und Energiegewinnung aus Wasser.

Oberbürgermeister Markus Lewe (v.l.), FH-Präsident Prof. Dr. Frank Dellmann, Moderatorin Eva-Maria Jazdzejewski und WWU-Rektor Prof. Dr. Johannes Wessels eröffneten den „Schlauraum“. Foto: Matthias Ahlke

Es wurde beim Auftakt allerdings nicht nur geredet: Auch die Besucherinnen und Besucher waren gefragt – etwa bei einem interaktiven Quiz. Dabei mussten sie ihr Wissen über Wasser unter Beweis stellen. Die Fragen reichten von „Wie lang ist die Aa von der Quelle bis zur Mündung?“ (Antwort: 43 Kilometer) über „Wie viel Liter Wasser trinkt ein Mensch im Schnitt im Laufe seines Lebens?“ (44 000 Liter) bis hin zu „Wie hoch ist der Wasseranteil im menschlichen Gehirn?“ (80 Prozent).

Mitmachexperimente und Wissenswertes über das Forschen

Die jüngeren Besucher konnten derweil bei Mitmachexperimenten die vielfältigen Formen von Wasser entdecken. Über das Forschen klärte Q.Uni-Projektkoordinatorin Jessica Oertel die Kinder auf. „Dafür braucht man Team- und Begeisterungsfähigkeit sowie Neugier“, sagte sie und demonstrierte im Anschluss einige Versuche wie etwa den „Cola-Mentos-Geysir“.