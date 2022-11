Weihnachten in Krisenzeiten: Geschenke gibt es trotzdem

Die meisten Deutschen wollen sich die Weihnachtsstimmung trotz Inflation und steigender Energiekosten nicht trüben lassen. 78 Prozent der Verbraucher werden nach einer repräsentativen Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), die am Donnerstag veröffentlicht wurde, nicht auf Geschenke verzichten. Gerade Familien wollen den Kindern trotz der andauernden Krisen ein möglichst normales Weihnachtsfest ermöglichen, heißt es vor dem ersten Adventswochenende, an dem das Weihnachtsgeschäft in die heiße Phase geht.

