Weihnachtsbaby Tjark kommt in der Uniklinik zur Welt

Über die schönste "Bescherung" freuten sich am Heiligabend Julia und Marcel Werning: Ihr Sohn Tjark erblickte in der Geburtshilfe-Abteilung der Uniklinik (UKM) das Licht der Welt.

Geburt an Heiligabend

Julia und Marcel Werning haben in diesem Jahr das vielleicht schönste Weihnachtsgeschenk bekommen: Ihr Sohn erblickte um 19.28 Uhr an Heiligabend das Licht der Welt. Bei einer Größe von 51 Zentimetern brachte der kleine Erdenbürger 3675 Gramm auf die Waage, berichtet das UKM.

Zwar bleibt die Familie über die Weihnachtstage im Klinikum, aber Tjark und seine Eltern müssen auf festliche Dekoration und einen Weihnachtsbaum nicht verzichten. Jedes Jahr sorgen die Mitarbeitenden der Geburtshilfe-Abteilung am UKM dafür, dass die Station festlich geschmückt ist und sich alle Familien dort wohlfühlen. So kann die Familie ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest in guter Erinnerung behalten.