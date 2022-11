Start der Weihnachtsmärkte in Münster

Zeit für Glühwein und gebrannte Mandeln: Am Montagnachmittag wurden die sechs Weihnachtsmärkte in Münster offiziell eröffnet. Bis kurz vor Weihnachten kann nun gebummelt und geschlemmt werden.

Startschuss für die Weihnachtsmärkte 2022 in Münster: Seit Montag sind die Märkte in Münster geöffnet. Seit dem Mittag kann an den insgesamt 212 Ständen in der Innenstadt eingekauft und geschlemmt werden. Um 17 Uhr wurden die Märkte offiziell eröffnet. Bürgermeisterin Angela Stähler hat bei der Eröffnung die Beleuchtung der Tanne vor der Lamberti-Kirche eingeschaltet.

Nach zwei Jahren mit massiven coronabedingten Einschränkungen können die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr wieder wie gewohnt stattfinden. Die Energiekrise hat jedoch Auswirkungen: Die Öffnungszeiten wurden verkürzt, außerdem wird die Beleuchtung - unter anderem der Lamberti-Tanne - erst später am Tag eingeschaltet.