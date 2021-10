Weihnachtsmarkt-Besuch in Münster nur mit 3G-Nachweis

Nach einem Jahr Zwangspause sollen die sechs Weihnachtsmärkte in Münster in diesem Jahr wieder stattfinden. Aktuell laufen die Planungen - vor allem mit Blick auf Sicherheits- und Hygienevorgaben. Einige Regeln stehen bereits fest.

Schritt für Schritt Richtung Weihnachten: Nach mehr als eineinhalb Jahren Corona-Pandemie wird die Wiederbelebung der münsterischen Weihnachtsmärkte 2021 von verschiedenen Akteuren vorangetrieben. Ziel sei die Realisierung des adventlichen Treibens unter den durch Corona gesetzten Rahmenbedingungen, wie die Stadt am Donnerstag mitteilt. Deshalb gelte die 3G-Regel - Zutritt gibt es für Geimpfte, Genesene und Getestete. "Damit werden stimmungsvolle Märkte möglich gemacht, ohne den Grundschutz in Sachen Corona zu vernachlässigen", erwartet Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer eine entspannte Entwicklung.

Erst vor knapp einem Monat gab es grünes Licht für die Ausplanung der Weihnachtsmärkte. Aktuell ist nach Angaben der Stadt der Feinschliff in vollem Gange. "Auf den insgesamt sechs Weihnachtsmärkten in Münster soll es laut aktueller Abstimmung weder abgetrennte Gastronomiebereiche geben, noch müssen sich die Gäste beim Besuch der Märkte registrieren. Stattdessen wird das Marktgeschehen, wo nötig, etwas luftiger gestaltet", kündigt die Stadt an. Nach aktuellem Stand werden stichprobenartige Kontrollen auf 3G-Grundlage durchgeführt.

Keine Maskenpflicht - aber eine Empfehlung

Derzeit erarbeiten die Veranstalter der einzelnen Märkte in Abstimmung mit den städtischen Ämtern detaillierte und individuelle Hygiene- und Sicherheitskonzepte. "Denn die Ausweitung des Weihnachtsmarktes rund um das Rathaus auch in die Stubengasse erfordert andere Planungen als beispielsweise der Anlaufpunkt am Kiepenkerl", heißt es in der Mitteilung. Grundsätzlich müssen Glühwein- und Imbissstände entzerrt aufgebaut werden, um weitläufigere Aufenthaltsbereiche zu ermöglichen. Wie die Stadt mitteilt, werde dies auf den vorhandenen Flächen gewährleistet, optional werden auch zusätzliche Bereiche geöffnet.

Öffnungszeiten und Orte Foto: Termin: 22. November bis 23. Dezember

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag von 11 bis 21 Uhr, Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 20 Uhr

Veranstaltungsorte: Rund um das Rathaus, Aegidiimarkt, Spiekerhof, Überwasserkirchplatz, Lamberti, Harsewinkelplatz.

Stände gesamt: 250

Ausrichtung: Kunsthandwerk, Design, Textilien, Schmuck, Geschenkartikel, Spielzeug, Dekoration, Speisen und Ausschank ...

An Gastronomieständen sowie an Toilettenanlagen stehen Desinfektionsspender bereit; Geschirr muss ausreichend heiß gespült werden. Das Tragen eines medizinischen Mund-Nase-Schutzes ist auf den Märkten nach aktuellem Stand der Corona-Schutzverordnung zwar nicht verpflichtend, wird laut Mitteilung der Stadt allerdings empfohlen.