Glühwein wird an meisten Ständen teurer 

Auf dem Überwasserkirchplatz stehen erste Hütten, am Rathaus werden Kabel verlegt, am Aegidiimarkt liegen Tannenbäume: Die sechs Weihnachtsmärkte mit insgesamt 212 Ständen werden zwar erst am 21. November (17 Uhr) am Lambertikirchplatz eröffnet, die Vorarbeiten wecken jedoch schon eineinhalb Wochen vorher die Vorfreude auf Glühwein und Co.

