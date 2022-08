Deutlich höhere Preise für Weihnachtssterne drohen

Weihnachtssterne werden auf die Auslieferung an die Kunden vorbereitet. Traditionell schmücken die Pflanzen mit dem roten Blattwerk zur Weihnachtszeit heimische Wohnzimmer.

Weihnachtssterne werden in diesem Advent wegen dramatisch steigender Heizkosten deutlich teurer. Die grüne Branche rechnet mit Blick auf die Energiekrise mit einem insgesamt knapperen Angebot bei höheren Preisen. „Wir gehen davon aus, dass Weihnachtssterne preisintensiver werden“, sagt der Geschäftsführer des Bundesverbandes Einzelhandelsgärtner im Zentralverband Gartenbau, Thomas Kirch, unserer Zeitung. Auch die Landwirtschaftskammer NRW sagt höhere Preise voraus. „Wer jetzt mit der Aufzucht beginnt, muss höhere Heizkosten in Kauf nehmen“, so Sprecherin Lea-Kathrin Piepel.