Über 10.000 Menschen folgen seinen Wein-Tipps

Großes Gewächs: Stefan Sulzer aus Münster gehört zu den erfolgreichsten Wein-Bloggern in Deutschland. Beruflich macht er aber etwas ganz anderes.

Der Wein-Blogger Stefan Sulzer aus Münster-Kinderhaus – hier mit einem Glas Roten in einer Weinhandlung – beschreibt auf seinem Instagram-Kanal „winemuenster“ akribisch verschiedene Rebensäfte, was ihm bisher über 10 000 Follower beschert hat.

Zum Wein kam Stefan Sulzer eher zufällig. Als Student – über 20 Jahre ist es her – war der Rebensaft für ihn eher eine Option unter vielen beim „Vorglühen“ vor einer Party. Bis ein Freund, der in einem Weingeschäft an der Ostmarkstraße jobbte, seine Kommilitonen zu einer Verköstigung einlud. Für alle ein netter Abend, für Stefan Sulzer ein Schlüsselmoment – und der erste Schritt auf seinem Weg zu einem der erfolgreichsten Wein-Blogger des Landes.