Weinachtsmärkte und Corona - passt das zusammen?

Den Weihnachtsmärkten in Münster liegt ein penibel ausgestaltetes Sicherheitskonzept zugrunde. Alles findet draußen statt, nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt. Und die Organisatoren haben strenge Kontrollen und hohe Bußgelder angekündigt, sollten sich Weihnachtsmarktbesucher nicht an die Vorgaben halten. Vor diesem Hintergrund kann man den Händlern, von denen viele wirtschaftlich mit dem Rücken an der Wand stehen, das Geschäft erlauben.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch