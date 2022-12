Mehr Schutz für Opfer

In seiner aktiven Zeit als Leiter Mordkommission der Polizei Münster hat Ulrich Bux viele Opfer-Angehörige kennengelernt. Als ehrenamtlicher Leiter der Außenstelle Münster des Weißen Rings setzt er sich nun dafür ein, dass sie mehr Schutz und Hilfe bekommen. Auch zum Umgang der Justiz mit dem Müllsammler hat Bux eine klare Meinung.

Ulrich Bux leitet den Weißen Ring in Münster

In diesem Herbst hat mit Ulrich Bux der ehemalige Leiter der Mordkommission des Polizeipräsidiums Münster die Leitung der Außenstelle des Weißen Rings Münster übernommen. Nachdem er sich jahrzehntelang auf die Verfolgung und Ermittlung von Tätern konzentrierte, hat der pensionierte Kriminalbeamte seinen Fokus auf die Opfer von Straftaten gerichtet – eine Perspektive, die ihm auch in seiner aktiven Zeit im Beruf schon sehr am Herzen lag, wie er sagt.