Staatsanwaltschaft fordert Unterbringung in Psychiatrie

Beim Sicherungsverfahren – dem Beschuldigten wird unter anderem mehrmals versuchte Brandstiftung vorgeworfen – wurden am Dienstag die Plädoyers gehört. Ein Urteil soll in der nächsten Woche fallen.

Seine Krankheitsgeschichte ist lang und weist unter anderem 135 stationäre Aufenthalte in psychiatrischen Einrichtungen auf. Davon hatte eine Gutachterin beim zweiten Verhandlungstermin des Sicherungsverfahrens – hierbei geht es um die Unterbringung des Beschuldigten in ein psychiatrisches Krankenhaus – ausführlich berichtet. Am dritten Verhandlungstag am Landgericht wurden am Dienstag die Plädoyers gehört.