Drei Spitzenfrauen aus Münster im Porträt

In Münster ist die Bevölkerung zu über der Hälfte weiblich, die Erwerbsquote unter Frauen ist hoch. Doch in Spitzenpositionen haben weiterhin meistens Männer das Sagen. Es gibt aber Ausnahmen.

In Münster gehört den Frauen gemessen an ihrem Anteil schon mehr als die Hälfte der Welt: 52 Prozent beträgt nach den neuesten statistischen Auswertungen der Stadt der Frauenanteil in der Bevölkerung von 319.441 hier Wohnberechtigten. Doch wie sieht es mit der Repräsentanz von Frauen in Münster aus? Spitzenpositionen haben sie sehr viel seltener inne als die Männer. Hier berichten drei Münsteranerinnen, die es ganz nach vorn geschafft haben, von ihren Erfahrungen.