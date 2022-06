Weltweit unter den besten zehn Schulen

Die Mathilde-Anneke-Schule gehört beim Werttbewerb „World‘s best school“ von OECD, Unesco und Unicef zu den international zehn besten Schulen. Tausende hatten sich weltweit beworben.

Jubel auf dem Schulhof: Die Mathilde-Anneke-Schule ist im internationalen Wettbewerb „World‘s best school“ unter den zehn Finalisten.

Die Mathilde-Anneke-Schule gehört im Wettbewerb „World‘s best school – Supporting healthy lives“ von OECD, Unesco und dem Kinderhilfswerk Unicef als einzige deutsche Schule zu den weltweit zehn Finalisten. Tausende von Schulen hatten sich beworben, am Donnerstag erhielt die Gesamtschule im Osten Münsters die frohe Botschaft – die die rund 800 Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof in Jubel versetzte.

Die 2016 gegründete Schule ist schon wiederholt auf dem Gebiet der Gesundheitsförderung ausgezeichnet worden. Beim „World‘s best School“-Preis geht es um pädagogische Konzepte zur Gesundheitsförderung im weiten Sinne – durch Sport, Kunst, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und des sozialen Miteinanders. Im September sollen unter den zehn Finalisten die drei besten Schulen gekürt werden.