Wenig Leerstand und neue Konzepte

Münster

In eineinhalb Coronajahren hat es viele Wechsel in den Einkaufsstraßen der Innenstadt gegeben. Aber nur drei Prozent der Flächen stehen derzeit leer. Warum das so ist und mit welchen Konzepten Münsters City auch für junge Leute attraktiv bleiben kann, erklären Experten der Wirtschaftsförderung.

Von Karin Höller