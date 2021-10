Weniger Eheschließungen in Münster im Jahr 2020

Die Zahl der Eheschließungen hat im Jahr 2020 in Münster einen Tiefststand erreicht. Das liegt vermutlich auch an der Corona-Pandemie. Doch auch beim Alter von Braut und Bräutigam hat es in den vergangenen Jahren Veränderungen gegeben.

1283 Ehen wurden im Jahr 2020 in Münster zwischen Frauen und Männern geschlossen. Wobei es eigentlich heißen müsste: so wenige Ehen. Die Statistik der vergangenen zehn Jahre belegt den Tiefstwert der letzten Dekade. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt Münster hervor, die Teil der Serie "Münster in Zahlen" zu statistischen Werten in der Stadt ist.

Das gelte für Münster ebenso wie für die gesamte Republik und betriffe nicht nur die Ehen heterosexueller Paare, sondern auch die von gleichgeschlechtlichen, wie es in der Mitteilung heißt. Nachdem das Gesetz für die gleichgeschlechtliche Ehe im Oktober 2017 in Kraft trat, wurden in Münster im Jahr darauf sogleich 207 Ehen zwischen zwei Männern oder zwei Frauen geschlossen. 2020 waren es lediglich 65.

Viele Hochzeiten wegen Corona verschoben

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr also 1348 Ehen geschlossen. Die Gründe für den Tiefstwert liegen nach Angaben der Stadt auf der Hand: "Zusammenkünfte waren coronabedingt nur im kleinen Kreis möglich und viele Eheschließungen wurden offenbar verschoben."



"Münster in Zahlen" Foto: Wer sich in die aktuelle Jahresstatistik und in die kleinräumige Bevölkerungsstatistik der Stadt vertieft, braucht etwas Geduld – aber erfährt unzählige Details über Münster und seine Einwohnerinnen und Einwohner. Die sechsteilige Herbstferienserie "Münster in Zahlen" der Stadt greift Themen aus Bereichen wie Umwelt, Bevölkerungsentwicklung, Wohnen, Müll und Liebe auf, macht statistische Werte verständlich. Diese und noch viele weitere Zahlen, Daten und Fakten gibt es auf den Seiten des Stadtplanungsamtes: https://www.stadt-muenster.de/stadtentwicklung/zahlen-daten-fakten.html ...

Zuvor trauten sich die Münsteranerinnen und Münsteraner zahlreich und konstant: Seit 2011 lag die Zahl der Trauungen nie unter 1469 Ehen pro Jahr. Derweil sind die Bräute nach Angaben der Stadt im Laufe der vergangenen zehn Jahre älter geworden: Lag der Anteil der unter 25-Jährigen im Jahr 2011 noch bei 10,78 Prozent, sank dieser bis 2020 auf einen Anteil von 6,31. Im Gegenzug stieg der Anteil der über 55-jährigen Frauen von 3,23 Prozent (2011) auf 7,33 (2020).

Zuletzt war etwa ein Drittel der Bräutigame zwischen 30 und 34 Jahre alt. Waren es 2011 nur 6,87 Prozent der Männer, die mit 55 Jahren oder älter den Bund fürs Leben schlossen, stieg der Anteil bis 2020 auf 10,68 an.