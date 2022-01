Wessels steht vor neuer Amtszeit

Am 7. April 2016 wählte die Hochschulwahlversammlung in der Aula des Schlosses Johannes Wessels (rundes Bild) zum ersten Mal ins Rektorenamt. Am 4. Februar stellt er sich erneut zu Wahl.

Die sechsjährige Amtszeit des Rektors der Westfälischen Wilhelms-Universität, Prof. Dr. Johannes Wessels, neigt sich dem Ende zu. Aber über ein halbes Jahr vor dem Ablauf am 30. September dieses Jahres könnte in der kommenden Woche schon alles geklärt sein. Am kommenden Freitag tritt die Hochschulwahlversammlung der WWU in der Aula zusammen, um das Amt für die nächsten vier Jahre zu besetzen. Einziger Kandidat ist der amtierende Rektor, Johannes Wessels.