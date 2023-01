Jecke Paukenschläge, berührende Hymne

Wer die beiden Auflagen von „Westfalen haut auf die Pauke“ in der Halle Münsterland verpasst hat, bekommt eine weitere Chance, das närrische Feuerwerk zu sehen: Die Karnevalsgala aus Münster ist im Februar im Fernsehen zu sehen.

Als ein begeisterter Moderator Uwe Koch am Freitag um kurz vor Mitternacht den Schlussakkord setzt, sind vier Stunden „Westfalen haut auf die Pauke“ (WHAP) im Kasten. Knapp 600 bunt kostümierte und ausgelassene Gäste im Congress-Saal der Halle Münsterland gehören an diesem Abend zur närrischen Kulisse der Fernsehaufzeichnung. Diese läuft zusammengeschnitten traditionell am Tag nach Rosenmontag (21. Februar) im WDR-Fernsehen um 21.15 Uhr.