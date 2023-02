Westfälischer Karneval nach der Tagesschau

Am 21. Februar zeigt der WDR die Aufzeichnung von „Westfalen haut auf die Pauke“. Damit der westfälische Karneval auch künftig landesweit begeistern kann, wollen die Macher ihren 2024 auslaufenden Vertrag mit der Rundfunkanstalt bald verlängern.

Die Aufzeichnung von „Westfalen haut auf die Pauke“ wird am 21. Februar um 20.15 Uhr im WDR-Fernsehen

Alles unter einer Kappe – das war früher. Jetzt heißt es schon im TV-Programm und an Veilchendienstag (21. Februar) zur besten abendlichen Sendezeit direkt nach der Tagesschau im WDR: Westfalen haut auf die Pauke.

„Es ist wichtig, dass wir für das Fernsehen eine Marke sind“, freut sich Werner Geitz, Vizepräsident von „Westfalen haut auf die Pauke e.V.“ oder kurz WHAP, über das hinzugewonnene närrische Profil. Vor der Corona-Pause wurden die Karnevalssendungen aus Münster und Düsseldorf noch unter dem gemeinsamen Sendungstitel hintereinander ausgestrahlt.

Stolz auf eigenen Sendeplatz nach der Tagesschau

Jetzt hat es „Westfalen haut auf die Pauke“ auf einen eigenen exklusiven Sendeplatz geschafft. Die WHAP-Macher um den Präsidenten Bernhard Averhoff macht das natürlich stolz – sehen sie sich doch in ihrem Bemühen um ein zeitgemäßes und unterhaltsames Karnevalsprogramm belohnt.

Bei der Aufzeichnung im Congress-Saal der Halle Münsterland im Januar lockten Büttreden, Musik und Tanz an zwei Abenden insgesamt gut 1000 Närrinnen und Narren nach Münster – aus dem Einzugsgebiet von Ems- bis Sauerland, wie WHAP-Geschäftsführer Udo Seegers betonte.

Vertrag läuft bis 2024

Natürlich sind die Veranstalter schon mächtig gespannt auf die zwei Stunden, die am Tag nach Rosenmontag im WDR zu sehen sind. Von den Besuchern der Karnevalsgalasitzung haben sie jedenfalls viel Lob gehört für das Programm. „Alle waren begeistert“, erklärte Seegers.

Zufrieden sind die Karnevalisten auch mit der Zusammenarbeit mit dem WDR, wie sie sagen. Im Laufe dieses Jahres will man einen neuen Mehrjahresvertrag mit der Rundfunkanstalt abschließen. Dieser soll auch in den kommenden Jahren sicherstellen, dass der westfälische Karneval landesweit Begeisterung auslösen kann. Der aktuelle Vertrag läuft 2024 aus.

Das Beste auf 50 Jahren am Sonntag im TV

Einen närrischen Vorgeschmack auf die aktuell anstehende WHAP-Gala gibt es übrigens schon an diesem Sonntag im WDR-Fernsehen: „Das beste aus 50 Jahren in Münster und Westfalen“ ist an diesem Sonntag um 15 Uhr zu sehen. 2021 war die von Lisa Feller und Uwe Koch moderierte Sendung aufgezeichnet worden – als Ersatz für „Westfalen haut auf die Pauke“. Denn wegen der Corona-Krise konnte die TV-Gala zwei Jahre lang nicht stattfinden.

Jetzt geht der Blick aber wieder nach vorne. Und kurz nach Aschermittwoch beginnen für Präsident Bernhard Averhoff und seine Mitstreiter schon die Gespräche mit den Künstlern für die WHAP-Auflage 2024.