Westfalens Raubsaurier und ihre Welt

Münster

Wer immer schon mal eine Zeitreise in die Epoche der Dinosaurier unternehmen wollte, der braucht zumindest geografisch gesehen nicht weit zu fahren. Denn Westfalen war vor Jahrmillionen echtes Dinoland. Die neue Ausstellung „The Big 5+“ im LWL-Museum für Naturkunde belegt das. Und zur Einführung in die Thematik gibt es am Donnerstagabend einen Vortrag.